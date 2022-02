YouTube is er dol op om je aanbeveling te doen op basis van je kijkgeschiedenis, in de hoop dat je nog meer video's gaat kijken. Met deze tips krijg je daar zelf wat meer grip op.

Google gebruikt alles wat het over jou weet, inclusief je kijkgeschiedenis, om je dingen te aan te bieden waarvan het algoritme denkt dat het jouw aandacht vast kan houden. Vaak werkt dat best prettig: je krijgt aanbevelingen in je YouTube-app van video's en onderwerpen die je ook daadwerkelijk interesseren.

Privacy

Maar soms werkt het ook tegen je. Bijvoorbeeld omdat je per ongeluk iets hebt aangeklikt wat je toch niet helemaal beviel, of omdat je je voor werk hebt verdiept in een onderwerp dat je zelf eigenlijk niet interesseert. Wellicht heb je allerlei recensies bekeken van nieuwe tv's of andere apparatuur, heb je inmiddels iets gekocht en heb je nu geen behoefte meer aan al die techvideo's.

Het kan ook nog zo zijn dat je iets hebt bekeken waarvan je niet wilt dat anderen dat weten. Misschien wil je voorkomen dat iemand allerlei vreemde video's in je aanbevelingen of geschiedenis ziet als hij over je schouder meekijkt, of als je inlogt op een publieke pc of tv. Allemaal goede redenen om je kijkgeschiedenis aan te passen en het algoritme een andere kant op te sturen.

Verwijderen

Wil je een of enkele video's individueel uit je kijkgeschiedenis verwijderen, dan kun je het beste direct naar de website van YouTube gaan. Als je bent ingelogd, zie je links in het menu het kopje 'Geschiedenis' staan. Door daarop te klikken, krijg je een lijst met je hele kijkgeschiedenis te zien. Met het kruisje naast elke video kun je die uit je geschiedenis wissen.

Dit werkt ook via de mobiele app van YouTube, al moet je dan iets dieper in het menu duiken. Rechtsonder tik je op het icoontje 'Bibliotheek' en vervolgens kies je voor 'Geschiedenis'. Ook nu krijg je je kijklijst te zien, maar je moet op de drie puntjes naast de video tikken en kiezen voor 'Verwijderen uit kijkgeschiedenis'.

In één keer

Wil je wat rigoureuzer te werk gaan en je hele geschiedenis leeggooien of meerdere video's in één keer verwijderen, dan kun je dit het beste doen via 'Mijn Google-activiteit' van Google zelf. Op deze site zie je alle activiteit die Google van jou bijhoudt.

Rechts van het midden zie je gelijk het kopje 'YouTube-activiteit', die je naar de juiste pagina leidt. Onderin selecteer je 'Geschiedenis beheren' en kom je weer bij een kijkgeschiedenis terecht. Onder het uitklapmenu 'Verwijderen' kun je ervoor kiezen om al je YouTube-activiteit van het afgelopen uur of de afgelopen dag te wissen of direct de hele lijst.

Ook vind je op deze pagina de optie om volledig uit te schakelen dat YouTube onthoudt wat je kijkt om je relevante aanbevelingen te doen. Daarnaast kun je instellen dat bekeken video's na 3, 18 of 36 maanden altijd automatisch worden verwijderd.