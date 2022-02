Als je favoriete artiesten verdwijnen van de muziekdienst waar jij een abonnement hebt, kun je overstappen naar een andere dienst. Afgezien van de prijs moet je hier dan op letten.

Aanbod

Elke muziekdienst heeft een eigen aanbod. Dat betekent dat sommige artiesten wel bij de ene dienst te horen zijn, maar niet bij de andere dienst. Dat heeft allemaal te maken met deals die worden gesloten tussen deze streamingdiensten en labels of individuele artiesten.

Het gros van de muziek is op praktisch alle grote muziekdiensten te horen, maar er zijn ook verschillen. Zo heeft Apple Music rond de 90 miljoen liedjes, Tidal en YouTube Music 80 miljoen en Spotify 70 miljoen. SoundCloud springt eruit met meer dan 250 miljoen liedjes, maar dat zijn voornamelijk onafhankelijke artiesten.

Muziekkwaliteit

Daarnaast zetten steeds meer muziekdiensten in op lossless audio. Dat betekent dat er geen verlies in de kwaliteit van de muziek plaatsvindt. Normaal wordt muziek in lagere kwaliteit gestreamd omdat dit minder data kost en het voor de meeste gebruikers weinig verschil maakt.

Apple Music, Tidal en Deezer bieden allemaal lossless audio aan. Soms is het nodig om een duurder abonnement te nemen om lossless audio te kunnen luisteren. Bij Apple Music is lossless in het normale abonnement verwerkt. Spotify werkt nog steeds aan zijn versie van lossless audio: Spotify Hifi.

Of lossless audio een reden is om over te stappen, ligt eraan waarmee je muziek luistert. Om het verschil te horen tussen hoge kwaliteit en lossless, zijn stevige speakers of een goede, bedrade koptelefoon nodig.

Overzetten van afspeellijsten

In de loop der tijd heb je mogelijk een hoop muziek verzameld in afspeellijsten. Het is dan wel zo handig als je deze afspeellijsten mee kunt nemen naar je nieuwe muziekdienst. Dat is helaas niet zo makkelijk als een simpele export en import, omdat de verschillende diensten niet met elkaar samenwerken.

Tidal stuurt gebruikers daarom door naar de website Tune my Music. Via deze website zijn afspeellijsten van de verschillende muziekdiensten tussen elkaar uit te wisselen. De website laat je tot vijfhonderd liedjes gratis overzetten, maar voor grotere afspeellijsten is een abonnement nodig van 4,5 dollar (circa 4 euro) per maand.

Let wel op dat afspeellijsten zelden compleet over te zetten zijn. Dat komt doordat het muziekaanbod bij de verschillende diensten niet hetzelfde is.

Functies

De verschillende muziekdiensten proberen ook op te vallen met extra functies. Het is daarom handig om te bekijken welke functies jij belangrijk vindt. Zo focust Spotify zich op gegenereerde afspeellijsten voor zijn gebruikers, is er veel aandacht voor podcasts en wordt je luistergedrag aan het eind van het jaar samengevat in een overzicht.

Tidal speelt in op de kritiek dat artiesten te weinig krijgen betaald door streamingdiensten. 10 procent van je abonnementsprijs gaat naar de artiest die je de afgelopen maand het meest hebt beluisterd, een bijzondere manier om je favoriete artiesten te steunen.

Apple Music heeft een pure focus op muziek met een rustige interface, en met YouTube Music krijg je een reclamevrij YouTube. Het draait bij het kiezen van een nieuwe muziekdienst dus allang niet meer om alleen de liedjes en de prijs.