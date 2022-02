Internetprovider Ziggo hoeft waarschuwingsbrieven van Stichting BREIN niet door te sturen aan haar klanten, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland woensdag bepaald.

BREIN stuurt een brief naar Ziggo wanneer de stichting constateert dat klanten films, series of boeken illegaal downloaden via BitTorrent. Daarin schrijft de organisatie dat hun gedrag strafbaar is. De stichting wil dat Ziggo verplicht wordt deze brieven door te sturen naar haar klanten, maar daar gaat de rechter niet in mee.

De organisatie weet door eigen onderzoek met welke IP-adressen illegaal wordt gedownload en geüpload via BitTorrent. BREIN weet echter niet welke naw-gegevens (naam, adres en woonplaats) bij die IP-adressen horen. Dat weet alleen de provider die voor de internettoegang zorgt. BREIN kan de klanten dus niet zelf de brief sturen.

Ziggo weigert de brieven door te sturen, omdat de provider vindt dat dit in strijd is met de privacyregels. Daarnaast zegt Ziggo dat er geen regels zijn die de provider hiertoe verplichten. BREIN besloot daarop een kort geding aan te spannen.

De rechter oordeelde dat Ziggo verplicht kan worden om de waarschuwingsbrieven door te sturen als dat niet in strijd is met de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De IP-adressen waarvan het illegale up- en downloaden is vastgesteld zijn strafrechtelijke persoonsgegevens. Dat betekent dat er extra strenge AVG-eisen gelden, aldus de rechter.

Volgens de voorzieningenrechter heeft Ziggo een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nodig om de naw-gegevens aan de IP-adressen te koppelen en de waarschuwingsbrieven van BREIN door te sturen. Op dit moment is Ziggo niet in het bezit zo'n vergunning. Als de provider zo'n vergunning wel zou hebben en nog steeds zou weigeren de brieven door te sturen, zou Ziggo onrechtmatig handelen.