Het kopen van een nieuwe laptop kan een duizelingwekkende opdracht zijn, waarbij je allerlei complexe specificaties moet begrijpen om ze met elkaar te vergelijken. We zetten daarom de drie beste modellen van dit moment op een rij.

In dit artikel kijken we naar de beste laptop in drie categorieën. Het gaat hierbij om een laptop van hooguit 500 euro, een middenklasser van maximaal 700 euro en een wat duurdere gaminglaptop van 1.000 euro. Deze drie laptops zijn geselecteerd door de redactie van Tweakers, die iedere twee maanden de beste laptops van dit moment op een rij zet.

Tot 500 euro: Lenovo IdeaPad 3

De Lenovo IdeaPad 3 is een relatief compacte en niet al te zware laptop met een moderne Tiger Lake Intel Core i3-processor, 8GB werkgeheugen en een 256GB-SSD.

Natuurlijk krijg je voor dit bedrag geen heel luxe aanvoelend apparaat en ook de aansluitingsmogelijkheden hadden beter gekund. Het ingebouwde scherm is door de hoge helderheid goed afleesbaar, maar zoals gebruikelijk in dit prijssegment is de kleurweergave slecht. Het voornaamste minpunt van deze laptop is echter de korte accuduur.

Tot 700 euro: Lenovo Yoga Slim 7

We zijn behoorlijk enthousiast over de Yoga Slim 7. In de prijscategorie tot 700 euro is een scherm met 2560 bij 1600 pixels uitzonderlijk. De ingebouwde processor is ongeveer het snelste wat je kunt krijgen in deze categorie.

Hij heeft wel wat weinig poorten - voor USB ben je toegewezen op USB-C-aansluitingen. Daarnaast heeft de laptop een glanzend scherm, wat niet voor iedereen is weggelegd.

Tot 1.000 euro: Medion E25

Wil je voor 1.000 euro een laptop om ook op te gamen, dan moet je keuzes maken. De snelste videokaart binnen het budget is een RTX 3050 Ti, maar er zijn maar weinig laptops die daarvan voorzien zijn en bij die laptops is weer op andere punten bezuinigd. Wij zouden voor 1000 euro kiezen voor de prestaties van de Medion E25, maar dat houdt wel in dat je kiest voor een laptop met een niet al te mooi afgewerkte behuizing en een scherm met matige responstijden.

Wat je voor dat geld wel voor moois krijgt, zit hem vooral in de hardware. De E25 is voorzien van de snelste videokaart die binnen dit budget te krijgen is. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden om de rest van de hardware te upgraden en voor de liefhebbers is er een ethernetsnelheid met een snelheid van 2,5 gigabit.

De 5600H-processor vormt een goede combinatie met de RTX 3050 Ti-videokaart en als je binnen de 1000 euro voor prestaties kiest, kom je op de E25 uit.