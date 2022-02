Google-moederbedrijf Alphabet heeft vorig jaar goede zaken gedaan met de verkoop van advertenties. Ook verdiende het bedrijf veel aan clouddiensten omdat mensen vanwege het coronavirus nog altijd veel thuiswerken.

In 2021 haalde Alphabet een omzet van 258 miljard dollar (bijna 229 miljard euro). Dat was 41 procent meer dan een jaar eerder. Onder de streep bleef er iets meer dan 76 miljard dollar over, terwijl de winst in 2020 ruim 40 miljard dollar was.

Advertenties zijn nog altijd met afstand de belangrijkste inkomstenbron van Alphabet. In het laatste kwartaal van afgelopen jaar leverden advertenties op Google en YouTube meer dan 61 miljard dollar op.

Dat had nog meer kunnen zijn, liet het bedrijf weten. Sommige adverteerders die weinig voorraden meer hadden, besloten ook minder reclame te maken. Daarnaast meldde Alphabet last te hebben van een wijziging in het besturingssysteem voor de iPhone waardoor minder mensen zich laten volgen door Google.

De clouddiensten van Google waren goed voor 5,5 miljard dollar aan omzet. Dat was wel zo'n 44 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2020. Daarmee ligt Alphabet nog wel achter op Amazon en Microsoft die qua clouddiensten grotere marktaandelen hebben.