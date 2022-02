Een groep adverteerders en uitgevers heeft bij de Duitse toezichthouder Bundeskartellamt een klacht over Google ingediend. Ze willen dat de waakhond de advertentietechnologie van de techgigant gaat onderzoeken, meldt persbureau Bloomberg dinsdag.

De betrokken adverteerders en uitgevers zijn verenigd onder de naam Movement for an Open Web. Welke bedrijven en organisaties bij de klacht betrokken zijn, is niet bekendgemaakt. Die zouden vrezen voor vergeldingsacties van Google-moederbedrijf Alphabet.

Het Bundeskartellamt bestempelde Alphabet vorige maand als een bedrijf "van groot belang op alle markten". Dit betekent dat de waakhond concurrentieverstorende activiteiten van de techgigant sneller kan aanpakken.

De toezichthouder doet onderzoek naar onder meer Google News Showcase. Deze dienst is in 2020 in Duitsland geïntroduceerd en daarmee kunnen uitgevers journalistieke inhoud prominenter online zetten. Het onderzoek is gericht op de contracten van Google met de uitgevers en hoe de nieuwsdienst wordt weergegeven in de resultaten van Google.

Movement for an Open Web wil dat de onderzoekers ook de advertentietechnologie van het bedrijf onder de loep nemen. Google maakte eerder bekend tegen het einde van 2023 te stoppen met het ondersteunen van volgcookies in zijn internetbrowser Chrome.

Volgcookies zijn kleine bestanden die websites kunnen plaatsen. Door ze uit te lezen, is het surfgedrag van de gebruiker te traceren. Dit type cookie speelt een belangrijke rol bij het vertonen van online advertenties. Adverteerders vrezen dat zij door dit nieuwe beleid inkomsten zullen mislopen.

Google heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Het bedrijf zei eerder advertenties te willen tonen zonder het surfgedrag van individuen te volgen.