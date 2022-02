Tesla schakelt in de Verenigde Staten een functie van zijn zelfrijdende systeem uit. Met deze functie kunnen de voertuigen langzaam doorrijden op kruispunten, zelfs als er een stopbord staat. De autofabrikant heeft na overleg met de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hiervoor een software-update uitgebracht, meldt persbureau Bloomberg dinsdag.

Het werkte alleen als er geen andere voertuigen, fietsers of voetgangers in de buurt van de auto waren. Door de functie kwamen de voertuigen niet volledig tot stilstand, terwijl dat bij een stopbord wel zou moeten gebeuren. Dat kan volgens de NHTSA gevaarlijk zijn.

Volgens de NHTSA stelde de functie de auto in staat om met een snelheid van 9 kilometer per uur over een kruispunt te rijden als er geen andere weggebruikers werden gedetecteerd. Het systeem werd alleen ingeschakeld als er voldoende zicht was en de wegen die elkaar kruisen een snelheidslimiet van 30 mijl per uur (bijna 50 kilometer per uur) of lager hadden.

De software-update heeft betrekking op meer dan 53.000 auto's. Het gaat om verschillende voertuigen: Model S, Model X, Model 3 (verkocht van 2017 tot 2022) en Model Y (verkocht van 2016 tot 2022). Tesla gaat de eigenaren informeren over de update.

De functie is onderdeel van het Full Self-Driving-systeem van Tesla, waarmee ieder voertuig van dat merk kan worden uitgerust. De software moet de auto's in de toekomst volledig autonoom laten rijden. Op dit moment worden de functies nog getest en moeten Tesla-rijders nog wel op de weg blijven letten.