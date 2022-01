De Fraudehelpdesk heeft vorig jaar ruim 10 procent meer meldingen ontvangen over cybercriminaliteit. Het aantal meldingen over onder meer hacken, phishing, computervredebreuk en malware steeg in een jaar tijd van 8.982 tot 9.933.

De Fraudehelpdesk denkt dat deze meldingen slechts het topje van de ijsberg zijn. "Uit onze tweejaarlijkse enquêtes blijkt dat gemiddeld 10 procent van de mensen die met fraude te maken krijgen zich bij ons meldt", aldus een woordvoerder van de Fraudehelpdesk.

In 2020 registreerde de Fraudehelpdesk nog een piek in het aantal meldingen over WhatsApp-fraude. Die piek is in het afgelopen jaar afgenomen. De meeste meldingen gingen over cybercriminaliteit, gevolgd door identiteitsfraude (vooral WhatsApp-hulpvraag) en handelsplaats-/webwinkelfraude.

Verder viel vorig jaar de forse toename van het aantal meldingen van mensen die slachtoffer zijn geworden van meerdere vormen van fraude op. Dat is in een jaar tijd met 2.000 procent gestegen, aldus de Fraudehelpdesk.

In heel het jaar 2021 verwerkte de Fraudehelpdesk ongeveer 530.000 meldingen. De schade die door fraude is aangericht, steeg in een jaar tijd van 41 miljoen tot bijna 47 miljoen euro.