Technologiebedrijf Huawei is een arbitrageprocedure tegen Zweden gestart, omdat het land Huawei heeft verboden om zijn 5G-producten uit te rollen. Dat schrijft de South China Morning Post.

Huawei laat in een verklaring aan het Franse persbureau AFP weten een arbitrageprocedure te zijn gestart bij geschillencommissie ICSID van de Wereldbank.

De Zweedse autoriteiten hebben Huawei verboden om netwerkproducten of -diensten te leveren voor de uitrol van het 5G-netwerk. Ook moet Huawei al geïnstalleerde apparatuur voor 1 januari 2025 verwijderen.

Hoeveel het Chinese telecombedrijf als schadevergoeding eist, is niet bekend. Volgens onbevestigde berichten gaat het om een bedrag van 5,2 miljard Zweedse kroon (ongeveer 500 miljoen euro).

In 2020 verbood het Verenigd Koninkrijk Huawei om producten of diensten te leveren voor de opbouw van 5G-netwerken. Zweden is het tweede land dat Huawei uitsluit als 5G-leverancier.

China heeft gedreigd dat het Zweedse verbod negatieve gevolgen kan hebben voor Scandinavische netwerkbedrijven die in China actief zijn, zoals Ericsson.