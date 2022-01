Elon Musk heeft een 19-jarige man uit Florida geld geboden om een tweetbot uit de lucht te halen die de vluchten van zijn privéjet bijhoudt. Dat schrijft CNN.

De negentienjarige Jack Sweeney kreeg eind november een direct bericht van Musk waarin hij vroeg om het betreffende Twitter-account offline te halen. Het zou een veiligheidsrisico voor Musk zijn. In ruil voor het offline halen van het account, bood Musk hem 5.000 dollar aan.



Maar Sweeney wilde 50.000 dollar hebben zodat hij ook zijn studie en "misschien een Tesla Model 3 kon betalen". Daar is Musk niet op ingegaan. Wel bood Sweeney hem technisch advies aan zodat hij met een blokkeringsprogramma kon voorkomen dat zijn privévluchten worden gevolgd.



Dat laatste lijkt Musk nu gedaan te hebben. Toch is Sweeney nog altijd in staat om zijn vluchten te volgen. "Het is alleen wat moeilijker geworden", zo zegt hij.