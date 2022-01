Muziekstreamingdienst Spotify gaat luisteraars van podcasts over Covid-19 doorverwijzen naar meer feitelijke informatie over de coronapandemie. Dat heeft Spotify-topman Daniel Ek zondag aangekondigd.

Spotify zal een "speciale Covid-19-Hub" creëren die wordt toegevoegd aan elke podcast die een discussie over Covid-19 bevat. Luisteraars worden dan doorverwezen naar "links naar betrouwbare bronnen en door data gedreven feiten van wetenschappers, artsen, academici en gezondheidsautoriteiten over de hele wereld", aldus Elk. De functie zal deze week worden uitgerold.



Aanleiding voor deze doorverwijzing is de ophef die ontstond na podcasts van Joe Rogan waarin onwaarheden over Covid-19 worden verteld. Honderden artsen en wetenschappers stuurden daarom vorige week al een open brief naar Spotify waarin ze opriepen om een bepaalde aflevering van Joe Rogan offline te halen. The Joe Rogan Experience podcast heeft gemiddeld elf miljoen luisteraars per aflevering.



Ook enkele artiesten, onder wie Neil Young, Joni Mitchell en gitarist Nils Lofgren, besloten vanwege het verspreiden van desinformatie over het coronavirus hun muziek van Spotify af te halen. Neil Young heeft inmiddels een nieuw onderkomen gevonden voor zijn muziek. De Canadese singer-songwriter heeft via zijn sociale mediakanalen bekendgemaakt dat hij zijn muziek zal onderbrengen bij Amazon Music.