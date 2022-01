Huawei heeft de P50 Pocket uitgebracht in Nederland, de eerste klaptelefoon van het bedrijf met een vouwscherm aan de binnenkant. Wanneer het toestel is dichtgevouwen, heeft het een klein, rond scherm voor meldingen en widgets, zoals het weerbericht.

Aan de binnenkant heeft de P50 Pocket een scherm van 6,9 inch met een beeldverhouding van 21:9. Bovenin bevindt zich een klein gaatje met de frontcamera. Het scherm aan de buitenkant is 1 inch met een resolutie van 340 bij 340 pixels. Dit display kan gebruikt worden om meldingen te bekijken, de datum te tonen of om bijvoorbeeld muziek te bedienen.

Boven het kleine scherm zijn in eenzelfde cirkelvorm drie cameralenzen geplaatst. Het gaat om een standaardlens (40 megapixels), een ultragroothoeklens (13 megapixels) en een lens die meer kleuren en licht kan registreren (32 megapixels). Als de telefoon wordt dichtgevouwen, is er geen zichtbare spleet voor de vouw van het scherm. Dat heeft de Galaxy Z Flip 3 van concurrent Samsung wel.

De telefoon draait op het besturingssysteem EMUI 12 en is gebaseerd op Android 11, maar bevat geen apps of diensten van Google. Door een langdurig handelsverbod in de Verenigde Staten mogen Amerikaanse bedrijven namelijk geen zaken doen met Chinese fabrikanten.

De P50 Pocket is verkrijgbaar in de kleuren wit en premium gold. De achterkant van het premium gold-model is ontworpen door de Nederlandse kledingontwerper Iris van Herpen. De telefoon heeft een adviesprijs van ongeveer 1.600 euro.

De klaptelefoon verscheen afgelopen december op de Chinese markt. Huawei heeft al eerder vouwtelefoons gemaakt, de Mate X uit 2019 en de Mate X2 uit 2021. Die telefoons gingen niet als een klaptelefoon in de lengte dicht, maar als een boek.