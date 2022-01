Binnenkort kunnen iPhone 12- en iPhone 13-eigenaren hun telefoon ontgrendelen via Face ID, terwijl ze een mondkapje dragen. Apple is die mogelijkheid nu aan het testen, schrijft 9to5Mac zaterdag.

Wanneer gebruikers de functie aanzetten in de instellingen voor Face ID, vergelijkt deze de omgeving rond de ogen met eerdere scans van het gezicht. Apple zegt er wel bij dat de gezichtsherkenning het effectiefst is wanneer het hele gezicht zichtbaar is.

Gebruikers die naast een mondmasker ook regelmatig een bril dragen, kunnen dat aangeven met de optie 'Voeg bril toe'. Volgens Apple werkt de 'Face ID met masker'-functie in dat geval zelfs beter, omdat de omgeving rond de ogen dan beter wordt herkend. Zonnebrillen kunnen niet worden toegevoegd.

De nieuwe functie voor Face ID komt beschikbaar in iOS 15.4. Die nieuwe versie van het besturingssysteem wordt getest en is nog niet uit. Wanneer iOS 15.4 precies beschikbaar komt, is nog niet bekend.