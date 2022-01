Berichtendienst WhatsApp wil "dolgraag" een iPad-versie van zijn app uitbrengen. Dat heeft WhatsApp-topman Will Cathcart in een interview met The Verge gezegd.

"Gebruikers willen al heel lang een iPad-app en die willen we dolgraag uitbrengen" zegt Cathcart. Doordat WhatsApp sinds vorig jaar op meerdere apparaten tegelijk gebruikt kan worden, kan een eventuele iPad-versie van de chatapp beter ondersteund worden, zegt de topman.

"Als ik de functie voor gekoppelde apparaten ingeschakeld heb, kan ik mijn telefoon uitzetten of mijn netwerkverbinding verliezen en nog steeds berichten ontvangen op mijn computer. Dat is echt belangrijk voor een tabletapp. Zo kan de app gebruikt worden, zelfs als je telefoon niet aanstaat", verklaart Cathcart.

Apple heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van de WhatsApp-topman. WhatsApp is al wel beschikbaar voor iPhones, Macs en MacBooks. Tablets die op het besturingssysteem Android draaien, ondersteunen de chatapp ook.