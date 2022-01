Een aantal meldt het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag. Hun telefoons waren met de spyware geïnfecteerd, zonder dat ze het doorhadden.

De slachtoffers van de cyberaanval zijn Finse diplomaten die voornamelijk in het buitenland werken. Inmiddels is de spionage via spyware gestopt, meldt het ministerie. Het is niet bekend wie de diplomaten heeft bespioneerd.

Wat de daders aan informatie hebben buitgemaakt, is niet duidelijk. Hoewel de informatie die via de telefoons wordt uitgewisseld een laag veiligheidsniveau heeft, kan deze wel vertrouwelijk zijn, zegt het ministerie. Verdere details over de spionage, zoals hoeveel diplomaten slachtoffer zijn geworden, deelt het ministerie niet.

NSO Group, de ontwikkelaar van de spionagesoftware, heeft nog niet gereageerd op het bericht van de Finse overheid.

Pegasus kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot informatie op telefoons. De malware infecteert telefoons, waarna vrijwel alles is uit te lezen. Zo kan de software berichten kopiëren, door foto's bladeren en gesprekken opnemen.

Met alle informatie die het programma verzamelt, kan in potentie worden nagegaan waar de gebruiker is geweest en met wie er contact was. Dat bleek handig bij de jacht op terroristen en criminelen, maar sommige landen zouden de spyware ook gebruiken om activisten, journalisten en diplomaten te bespioneren.