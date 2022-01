Het Chinese ruimtevaartagentschap CNSA heeft vrijdag haar plannen voor de komende vijf jaar bekendgemaakt. Daar staat onder andere in dat het nog twee ruimtesondes naar de Maan wil sturen. Wanneer de nieuwe ruimtesondes naar de maan worden gebracht, meldt het CNSA niet.

De ruimtesonde Chang'e 6 moet, net als zijn voorganger Chang'e 5, steenmonsters op de maan verzamelen. Dit gaat de rover doen op de noord- en zuidpool van de maan. De Chang'e 7 moet het landschap van de poolgebieden gaan verkennen.

Ook wil het CNSA verder met het ontwikkelen van de Chang'e 8. Welke taak deze ruimtesonde gaat krijgen, is nog niet bekend. Verder staat in de plannen staat dat China wil kijken of het binnen vijf jaar onbemande ruimtevaartuigen richting Jupiter kan sturen.

China wil op de lange termijn mensen op de maan laten landen. Voordat het Aziatische land dit gaat doen, wil het eerst meer onderzoek doen naar het maanlandschap. Chang'e 5 maakte in 2020 een landing op de maan en nam daar monsters. Deze maanstenen werden vervolgens naar aarde gebracht voor wetenschappelijk onderzoek. Het was voor het eerst in veertig jaar dat dit gebeurde.