Het Verenigd Koninkrijk is akkoord met de uitlevering van de controversiële Mike Lynch aan de Verenigde Staten. Lynch wordt ervan verdacht valse informatie te hebben gegeven over de waarde van zijn databedrijf Autonomy voordat hij de onderneming aan Hewlett Packard verkocht.

Amerika dringt al langer aan op zijn uitlevering omdat ze hem willen vervolgen wegens boekhoudfraude. Een rechter in Londen oordeelde afgelopen zomer al dat Lynch naar de VS kan worden overgebracht.

De beslissing van de Britse regering om in te stemmen met uitlevering wil niet zeggen dat Lynch snel op het vliegtuig wordt gezet. Hij kan nog in beroep gaan tegen de beslissing. Lynch gaf zich begin 2020 zelf aan bij de Britse politie na een arrestatiebevel tegen hem.

Hardware- en softwarebedrijf Hewlett Packard nam het Britse Autonomy van oprichter Lynch in augustus 2011 voor circa 11 miljard dollar over. In het najaar van 2012 moest er echter een afschrijving worden gedaan van bijna 9 miljard dollar op het aangekochte onderdeel. Volgens het Amerikaanse concern had Autonomy met de boeken geknoeid om zo een aantrekkelijke overnameprooi te lijken. Meer dan 5 miljard dollar van de afschrijving zou te maken hebben met boekhoudfraude.

Hewlett Packard, dat zich in 2015 opsplitste in twee afzonderlijke bedrijven, eiste 5 miljard dollar aan schadevergoedingen wegens het schandaal. Justitie in de VS heeft Lynch aangeklaagd wegens verschillende soorten fraude en criminele samenzwering.