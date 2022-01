Ruim een jaar geleden raakte de voormalige Amerikaanse president Donald Trump de toegang tot zijn accounts op Twitter, Facebook en YouTube kwijt. Het lijkt er niet op dat Trump snel weer welkom is op de platforms. Daarom komt hij volgende maand zelf met een antwoord.

Trump werd begin januari geblokkeerd en verwijderd van verschillende sociale media. Dat gebeurde na de bestorming van het Amerikaanse Capitool in januari vorig jaar door aanhangers van de toenmalige president.

Na de bestorming bleef Trump video's en tweets publiceren die als opruiend werden gezien. In een filmpje herhaalde hij eerdere uitspraken dat er zou zijn gefraudeerd bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020, waardoor zijn concurrent Joe Biden de verkiezingen had gewonnen.

Trump noemde de bestorming van het Capitool een logisch gevolg van die fraude. Niet veel later werd Trump geweerd door Twitter en Facebook, omdat hij zijn aanhangers bij de bestorming zou hebben opgejut.

Trump blijft voorlopig geblokkeerd

Een jaar later heeft Trump nog steeds geen toegang tot zijn accounts. Op Twitter werd de oud-president permanent geschorst met de mededeling dat hij niet meer welkom is op het platform, ook niet via nieuwe accounts.

Op Facebook kreeg Trump aanvankelijk een blokkade voor onbepaalde tijd aan zijn broek. Daar kwam onder meer kritiek op van de onafhankelijke toezichtraad van Facebook, de Facebook Oversight Board. Die oordeelde dat het bedrijf Trump wel mocht blokkeren, maar dat een straf voor onbepaalde tijd te willekeurig was.

Facebook boog zich daarna nog eens over de zaak en kwam tot een blokkade van twee jaar. Dat betekent dat de ban geldt tot 7 januari 2023. Daarna bekijkt Facebook of het risico voor de openbare veiligheid is verminderd. Als het bedrijf vindt van niet, kan de blokkade worden verlengd.

YouTube schorste Trump na de bestorming van het Capitool voor een week. Daarna werd de blokkade nog eens verlengd, volgens het bedrijf vanwege "constante zorgen over nieuw geweld". Sindsdien kan Trump geen nieuwe video's meer uploaden of livestreams starten. Ook werd de reactiemogelijkheid uitgeschakeld onder zijn filmpjes. Wel bleven eerder geplaatste video's online en kunnen mensen zich nog abonneren op het account.

Hoelang Trump nog niet op YouTube mag, is niet duidelijk. CEO Susan Wojcicki van het bedrijf zei vorig jaar nog dat het kanaal van Trump geblokkeerd blijft zolang het gevaar bestaat dat er wordt aangezet tot geweld. Het is niet duidelijk welke maatstaven het bedrijf gebruikt om aan te kunnen duiden wanneer dat niet langer het geval is.

Trump krijgt eigen socialemediaplatform

Trump blijft overigens niet wachten tot de gevestigde orde van socialemediabedrijven hem weer toelaat. Zijn team werkt aan een eigen sociaal netwerk, genaamd TRUTH Social. De app zou dit jaar op 21 februari moeten verschijnen.

Het platform lijkt op Twitter. Mensen kunnen er berichten plaatsen, op anderen reageren, berichten liken en ze delen met hun eigen volgers.

"We leven in een wereld waar de Taliban enorm aanwezig zijn op Twitter, maar je favoriete Amerikaanse president het zwijgen wordt opgelegd", schreef Trump in een verklaring over TRUTH. Volgens Trump moet het netwerk een tegenhanger worden van de "linkse mediabedrijven".

Ook is de bedoeling dat er een streamingdienst komt waar "niet-woke"-programma's op verschijnen. Woke is een stroming van mensen die zich zeer bewust zijn van racisme en sociaal onrecht jegens minderheden. Het platform zal ook nieuws en podcasts uitgeven. Geïnteresseerden kunnen zich via de site van TRUTH alvast inschrijven voor een account.