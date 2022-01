Het Verenigd Koninkrijk waarschuwt bedrijven dat ze vanwege de situatie in Oekraïne rekening moeten houden met cyberaanvallen. Het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) roept ondernemingen op de beveiliging van hun computersystemen aan te scherpen.

De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen Rusland en het Westen over Oekraïne flink opgelopen. Rusland eist garanties dat het Oost-Europese land nooit kan toetreden tot de NAVO, maar heeft die niet gekregen. Moskou heeft een grote legermacht naar de grens met Oekraïne gestuurd en in westerse hoofdsteden wordt gevreesd voor een invasie.

De Britse NCSC zegt berichten over recente cyberincidenten in Oekraïne te onderzoeken. Die zouden vergelijkbaar zijn met de manier waarop Rusland in het verleden werkte, zoals bij de aanvallen met gijzelsoftware NotPetya in 2017. De Britten denken dat Russische hackers daar verantwoordelijk voor waren.

NotPetya trof destijds ook bedrijven in Nederland. Het kon zich verspreiden via automatische updates van een Oekraïens programma en legde onder meer computersystemen in de haven van Rotterdam plat.

Het NCSC zegt geen aanwijzingen te hebben dat hackers het specifiek op Britse bedrijven hebben gemunt. Toch worden organisaties opgeroepen maatregelen te nemen die de kans op grote schade bij een cyberaanval kunnen verkleinen.

Nog geen aanwijzingen dat Nederland wordt getroffen

Het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) meldde afgelopen week al dat veel organisaties en bedrijven zich zorgen maken "over de situatie die momenteel speelt tussen Oekraïne en Rusland". In het verleden vonden ook al cyberaanvallen plaats als de spanning tussen de landen opliep.

"Ook nu worden diverse digitale aanvallen uitgevoerd", meldde de Nederlandse instantie dinsdag. "Het NCSC heeft tot nu toe geen concrete aanwijzingen dat deze aanvallen impact zullen hebben op Nederland, maar sluit eventuele gevolgen in de toekomst ook niet uit."