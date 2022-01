Tesla-directeur Elon Musk wil niet dat de vluchten van zijn privévliegtuig worden gevolgd via een Twitter-account. Hij bood de negentienjarige maker van het account Elon Musk's Jet via privéberichten op Twitter 5.000 dollar (zo'n 4.500 euro) om het profiel offline te halen, meldt Protocol.

Het account Elon Musk's Jet is een van de vijftien Twitter-accounts waarmee de maker Jack Sweeney privévluchten van topmensen uit het bedrijfsleven volgt. Naast Elon Musk volgen de accounts ook vliegtuigen van Bill Gates en Jeff Bezos. Toch is het account van Musk met bijna 120.000 volgers het populairst. Voor de accounts worden bots gebruikt die automatisch bijhouden wanneer de vliegtuigen opstijgen en landen.

"Kun je dit offline halen?", schreef Musk in een privébericht op Twitter naar Sweeney. "Het vormt een veiligheidsrisico." Musk lijkt bang te zijn dat bepaalde mensen weten waar hij is. "Ik ben niet dol op het idee neergeschoten te worden door een gek", schrijft hij.

Op Twitter schrijft Sweeney dat het account alleen het vliegtuig volgt, niet de persoon die erin zit. Het tracken gebeurt op basis van openbaar toegankelijke data, hoewel de vliegtuigen van Musk en andere hooggeplaatste figuren op een lijst staan die identificeerbare informatie uit de data haalt. Via omwegen zijn die data alsnog te achterhalen.

Musk vroeg hoeveel geld Sweeney met de accounts verdiende. De tiener antwoordde dat het om ongeveer 20 dollar per maand gaat. Vervolgens stelde Musk voor om 5.000 dollar te betalen om het account te wissen, waarna Sweeney vroeg het bedrag te verhogen. "Is er een kans dat we er 50.000 dollar van kunnen maken? Het zou me erg helpen bij mijn opleiding en ik zou er een auto mee kunnen kopen, mogelijk zelfs een Model 3."

De Tesla-directeur zei erover na te denken, maar heeft vooralsnog niet betaald. Het Twitter-account is ook nog online. Sweeney vroeg later nog om een stage in plaats van een betaling, maar volgens de tiener heeft Musk dat bericht niet meer geopend. "Ik denk dat hij op vakantie is", zegt hij. "In Hawaï, volgens @ElonJet."