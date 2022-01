Telecombedrijf China Unicom mag geen diensten meer aanbieden in de Verenigde Staten. De provider moet zijn werkzaamheden binnen zestig dagen staken, oordeelde de Amerikaanse telecomautoriteit FCC.

"Er is steeds meer bewijs, en daarmee ook bezorgdheid, dat Chinese staatsbedrijven een reële bedreiging voor de veiligheid van onze telecomnetwerken vormen", schrijft FCC-voorzitter Jessica Rosenworcel in een verklaring na het verbannen van China Unicom.

Het Chinese bedrijf laat aan BBC weten de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. De Amerikaanse tak van het bedrijf heeft naar eigen zeggen in de afgelopen twee decennia "een goede staat van dienst getoond wat betreft het naleven van de Amerikaanse wetgeving".

De laatste jaren liggen Chinese bedrijven onder een vergrootglas in de VS. Het land is bang dat via de bedrijven wordt gespioneerd voor de Chinese overheid. In oktober moest ook een concurrent van China Unicom, China Telecom, zijn werkzaamheden in het land neerleggen.

Tientallen Chinese bedrijven staan op een Amerikaanse zwarte lijst. Onder meer apparatuur van Huawei en ZTE is niet meer welkom in telecomnetwerken van de VS.