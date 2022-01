WhatsApp moet aantonen dat het gebruikers voldoende informeert over het gebruik van hun persoonsgegevens. De Europese Commissie en verschillende consumentenorganisaties hebben daarover een brief gestuurd naar de berichtendienst.

WhatsApp heeft vorig jaar zijn gebruiksvoorwaarden gewijzigd. De Europese Commissie vraagt zich af of het veranderde privacybeleid duidelijk genoeg is voor gebruikers.

"WhatsApp moet ervoor zorgen dat gebruikers begrijpen waar ze mee instemmen en weten waar hun persoonlijke gegevens voor worden gebruikt, met name als deze worden gedeeld met zakelijke partners", schrijft Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders.

De Commissie wil ook weten of WhatsApp voldoet aan de Europese wetgeving voor consumentenrechten. De berichtendienst moet aantonen dat het gebruikers van heldere informatie voorziet. Het moet voor gebruikers duidelijk zijn wat de gevolgen van het accepteren of afwijzen van de gebruikersvoorwaarden zijn.

Gebruikers van WhatsApp worden via in-appmeldingen op de hoogte gesteld van nieuwe voorwaarden. De berichtendienst moet ook aantonen dat dit een eerlijk systeem is. Daarnaast vraagt de Europese Commissie zich af of gebruikers genoeg tijd krijgen om kennis te nemen van de nieuwe voorwaarden voordat ze deze accepteren.

De berichtendienst krijgt tot eind februari de tijd om met de Europese Commissie in gesprek te gaan.