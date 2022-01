De Europese Commissie heeft de overname van het Amerikaanse softwarebedrijf Kustomer door Facebook-moederbedrijf Meta goedgekeurd. Wel wordt er een toezichthouder aangesteld die gaat bekijken of concurrenten niet worden belemmerd.

De Europese Commissie begon vorig jaar een onderzoek naar de overname. Brussel vreesde dat de overname slecht zou zijn voor de concurrentie op de Europese markt.

Meta heeft inmiddels beloofd dat concurrenten en nieuwkomers op de markt niet zullen worden belemmerd. Er wordt een beheerder aangesteld die daarop zal toezien.

Kustomer maakt geavanceerde klantservicesystemen voor bedrijven voor onder meer het afhandelen van vragen, bestellingen en retouren. In die systemen worden verschillende contactmogelijkheden, bijvoorbeeld via Facebook, Instagram en WhatsApp, geïntegreerd in de klantafhandeling.

De overname van Kustomer past in de strategie van Meta om inkomsten te genereren met berichtendiensten. Met de technologie van Kustomer kan Facebook zijn zakelijke diensten uitbreiden met een klantenservicesysteem.

Meta kondigde eind november aan het softwarebedrijf te hebben gekocht voor ongeveer 1 miljard dollar (ongeveer 841 miljoen euro).