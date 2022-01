Sinds afgelopen vrijdag mag iedereen zelf kiezen wat voor modem je in huis ophangt. Maar wat betekent 'vrije modemkeuze' eigenlijk voor jou?

Lang was het in Nederland heel normaal dat je een modem direct van je internetprovider ontving. Bij bedrijven als VodafoneZiggo was het onmogelijk een ander type modem aan te schaffen, omdat het "essentieel" zou zijn voor een goede toegang tot het netwerk.

"Je kreeg dus een 'one size fits all'-modem", zegt Kira Terstappen-Richter van de Europese belangenorganisatie voor fabrikanten van telecommunicatiehardware (VTKE). "Terwijl ieder mens toch anders is en andere zaken nodig heeft als het aankomt op zijn internetverbinding, qua budget en verbruik."

In Duitsland is vrije modemkeuze al sinds 2016 een feit. Volgens onderzoek van VTKE wil zo'n 44 procent van alle Duitsers overstappen naar een eigen modem.

'Impact valt wel mee'

Volgens Olaf Weijers van techsite Tweakers valt de impact van deze nieuwe regel in de praktijk wel mee. "Nederlanders met een glasvezel- of DSL-verbinding kunnen al veel langer hun eigen hardware aansluiten. Alleen het aansluitpunt naar de modem wordt soms specifiek door de provider geleverd. Bij glasvezel kan je je eigen router direct op de apparatuur van de provider aansluiten en voor DSL-aansluitingen zijn al jarenlang modem(routers) verkrijgbaar."

Kabelgebruikers die een abonnement bij Ziggo hebben, krijgen wel meer vrijheid. "Een van de bezwaren van Ziggo was het feit dat ze daar geen garantie meer konden geven voor de stabiliteit van hun netwerk als klanten een andere modem namen", zegt Weijers.

"Overigens zijn de modems die Ziggo levert prima voor gewoon huis-tuin-en-keukengebruik. Zelfs stevig gebruik trekken ze nog prima. Daarnaast is het al mogelijk het modem van Ziggo in bridge-functie te laten schakelen en je eigen router te plaatsen, waar de groep power users vaak al gebruik van maakt."

Alleen gamers die heel veel gebruikmaken van het internet lopen soms tegen problemen op, vanwege een hardwareprobleem in een chip in de Connectbox van Ziggo. "Maar het alternatief gebruikt dezelfde chip."

Problemen die klanten ondervinden met de wifisnelheid hebben vaak weinig met de modem te maken. Die problemen ontstaan meestal doordat te veel mensen in de buurt tegelijk op het wifispectrum willen.

Nog niet veel keus

Op de Nederlandse markt is nog weinig keus als je een nieuwe kabelmodem wil, zegt Weijers. "Je hebt alleen de Fritz!Box van AVM. Die zijn goed, maar vrij prijzig. Zo'n modem is vooral interessant voor mensen die echt willen tweaken en elke instelling van hun modem willen kennen en aanpassen."

Een buitenlandse modem kopen is vaak niet zinnig. Europa kent een eigen modemstandaard, en de meeste modemfabrikanten richten zich op de consumentenmarkt tot nog toe juist op de markt buiten Europa.

En wat nu?

Wat is het advies van Terstappen-Richter? "Ga even kijken of je modem wel past bij wat je nodig hebt", zegt ze. "Maar dat hoeft echt niet nu meteen. Denk aan volgend jaar, wanneer je abonnement bijvoorbeeld verloopt. Heb je iets anders nodig?"

Het antwoord op die vraag kan gemakkelijk 'nee' zijn. "Genoeg mensen blijven bij de modem die ze van de provider krijgen. Er hoeft niks te veranderen. Het enige wat deze regelwijziging doet, is jou meer keuze geven", besluit ze.

Voor consumenten kan dat ook inhouden dat ze bij een overstap naar een nieuwe provider géén nieuwe modem hoeven te kopen. Ze kunnen gewoon de modem laten hangen die ze al hebben.

"Besef wel dat je, als je een eigen modem kiest, op jezelf bent aangewezen", zegt Weijers. "Als je van de Ziggo-modem overstapt op je eigen model, bijvoorbeeld, dan mag je dat modem ook gewoon houden. Is er iets mis met je eigen modem en bel je de helpdesk, dan zullen ze je waarschijnlijk vragen om jouw modem te verwijderen en hun modem weer aan te sluiten."

Uiteindelijk blijft het voor een provider als Ziggo nu eenmaal gemakkelijker om te werken met de hardware die het bedrijf al kent.