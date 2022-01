Een twintigjarige vrouw uit Amsterdam die verdacht wordt van het oplichten van ouderen heeft zich woensdagavond bij de politie gemeld. Ze zou de slachtoffers de afgelopen maanden zo'n 30.000 euro afhandig hebben gemaakt, schrijft de politie donderdag.

De verdachte zou ouderen in onder meer Maarn, Huizen, Amersfoort en Moordrecht hebben opgelicht. Volgens de politie gebeurde dat op een "sluwe manier".

Ze vertelde de slachtoffers telefonisch dat ze waren gehackt en dat een bankmedewerker bij hen langs zou komen. Vervolgens kwam de vrouw zelf aan de deur om het probleem zogenaamd op te lossen. In werkelijkheid sluisde ze geld van hun rekening weg.

De zaak kreeg woensdag aandacht in de opsporingsprogramma's Bureau 020 en Bureau Hengeveld, waarna een foto van de verdachte in de media verscheen. De vrouw heeft zichzelf daarna aangegeven. Ze is aangehouden en zit vast voor verhoor.