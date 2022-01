Als je het even niet bijhoudt, kan de inbox van je mail een aardige bende worden. Met deze tips zorg je ervoor dat hij overzichtelijk blijft.

Mails van vrienden, berichten over werk, allerlei nieuwsbrieven en een hele hoop spam. Veel mensen gebruiken hetzelfde Gmail-adres voor al die zaken, en dan kan het al gauw onoverzichtelijk worden.

Om orde in de chaos te scheppen, kun je in Gmail labels maken en berichten automatisch filteren. Daar moet je even voor gaan zitten en het kan alleen via een desktop of laptop, maar dan is je inbox voortaan wel een stuk opgeruimder.

Werk, privé, nieuwsbrieven: alles een eigen (sub)label

Eerst moet je je gewenste labels aanmaken. Dit zijn de categorieën waar je mails straks in worden verdeeld. Denk aan een apart label voor vrienden, werkmails, nieuwsbrieven of familie.

Klik op het tandwielicoon rechtsboven, dan op 'Alle instellingen bekijken' en ga naar het tabblad 'Labels'. Onderaan vind je de optie 'Nieuw label maken'. Voer een naam in en klik op 'Maken'.

Je kunt er ook voor kiezen om een nieuw label onder een bestaand label te laten vallen. Dan dient het als een soort submap, die je alleen ziet als je de hoofdmap opent. Je kunt bijvoorbeeld een hoofdlabel 'Nieuwsbrieven' maken en daaronder een submap voor elke aparte bron waar je een nieuwsbrief van ontvangt.

Stel filters in

De volgende stap is het automatisch filteren van je mails. Nieuwe berichten worden dan direct naar je labels doorgezet volgens regels die je zelf instelt, zodat je hoofdinbox wat opgeruimder blijft.

De filterregels maak je met zoekopdrachten in je inbox. Klik op het icoon naast de zoekbalk boven in het scherm om de geavanceerde zoekopties te openen. Hier voer je de termen in waar je een label voor wil maken. Dat kan de afzender zijn, maar ook bepaalde woorden in het onderwerp van de mail.

Vervolgens klik je onderin op 'Filter maken'. Nu kun je instellen wat er voortaan moet gebeuren met mails die voldoen aan jouw zoektermen. Kies voor de optie 'Het label toepassen' om automatisch een label toe te wijzen. Zet vervolgens een vinkje bij 'Inbox overslaan' om de mail alleen nog naar dat label te versturen. Je moet dan wel in het vervolg je labels scherper in de gaten houden, maar je inbox wordt er een stuk netter en georganiseerder op.

Filters voor groepen maken (en verwijderen)

Met de filterregels kun je allerlei handige verdelingen maken. Voer bijvoorbeeld alle e-mailadressen van je familieleden of vrienden in en laat hun berichten naar een apart label stromen. Ook de adressen van je collega's waar je het meest mee mailt kun je invoeren om een apart werklabel te maken. Of creëer een mapje voor de verzenders van je favoriete nieuwsbrieven, zodat je op je gemak kunt lezen wanneer je tijd hebt.

Heb je toch spijt van een filter, dan kun je die wissen. Ga weer naar de instellingen en dan naar het tabblad 'Filters en geblokkeerde adressen'. Bovenaan zie je je actieve filters en kun je ze weer verwijderen.