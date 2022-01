Speel de volledig vernieuwde mobiele versie van FIFA en plaats foto's direct op het thuisscherm van je vrienden. Dit zijn de apps van de week.

FIFA Voetbal

De mobiele versie van de populaire voetbalgame FIFA is volledig vernieuwd. In tegenstelling tot de jaarlijkse nieuwe FIFA-games voor spelcomputers, brengt maker Electronic Arts voor smartphones alleen een update uit.

Door deze update kunnen spelers aan de slag met een nieuw seizoen en worden er allerlei verbeteringen doorgevoerd. Zo ziet het spel er mooier uit en zijn er meer stadions en cameraopties toegevoegd. Op sommige toestellen, waaronder de iPhone 8 (en nieuwer) en de Samsung Galaxy S9 (en nieuwer) is het nu mogelijk om 60fps te gebruiken voor soepeler beeld.

Ook de gameplay is onder handen genomen. Zo krijg je meer opties om je team te managen tijdens wedstrijden. Ook is er nieuw Nederlands audiocommentaar te horen. Er zijn ook functies verwijderd. Zo is het niet meer mogelijk om te voetballen met spelers in andere continenten.

Bij het installeren van de update gaat helaas wel praktisch alle voortgang in de vorige versie van de game verloren.

Download FIFA Voetbal voor Android of iOS (gratis)

66 Trailer FIFA Mobile

Locket Widget

Locket is een nieuwe manier om foto's naar je vrienden te sturen. Via een widget komen die foto's direct op het thuisscherm van hun iPhone te staan. Zij kunnen er vervolgens op tikken en een foto terugsturen. Alle foto's worden opgeslagen, zodat je door de geschiedenis kunt scrollen.

Het idee van de app komt van Matt Moss, die in het verleden een studiebeurs heeft gewonnen bij de Apple Worldwide Developer Conference. De app begon als een klein project, zodat Moss op een nieuwe manier foto's met zijn vriendin kon delen. Toen meer mensen interesse kregen, besloot de appmaker Locket in de App Store te zetten. Sinds de lancering rond de jaarwisseling is de app uitgegroeid tot een van de populairste sociale apps voor iPhones.

Moss stelt dat Locket is bedoeld voor je allerbeste vrienden of je partner. Je kunt met een groep van maximaal vijf mensen foto's delen.

Download Locket Widget voor iOS (gratis)

Bassie & Adriaan - Een Gouden Vangst

Bassie & Adriaan hebben een eigen game voor smartphones, terwijl de laatste aflevering van hun televisieserie al uit 1996 stamt. Met de app proberen de inmiddels 86-jarige clown en 79-jarige acrobaat ook nieuwe generaties aan te spreken.

In Een Gouden Vangst gaat het duo weer op avontuur en komen ze allerlei bekende personages uit de serie tegen. De gebruikers moeten spelletjes spelen om verder te komen. Zo moet er een puzzel worden gelegd om een kaart te kunnen openen.

Voor de spelletjes hoef je alleen maar op het scherm te tikken of voorwerpen naar de juiste plek te slepen. Dat maakt Een Gouden Vangst toegankelijk voor de allerjongsten.

Download Bassie & Adriaan - Een Gouden Vangst voor Android of iOS (2,99 euro)

70 Bassie & Adriaan - Een Gouden Vangst