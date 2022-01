Wat is het de beste geavanceerde compactcamera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Compactcamera's zijn - je raadt het al - compacte (of kleine) camera's. Ze passen vaak makkelijk in je jaszak en hebben een vaste lens met zoomfunctie. Met het ene model kun je verder inzoomen dan het andere. Bij geavanceerde modellen ligt de focus vooral op de fotokwaliteit. En ze hebben vaak veel functies en instelmogelijkheden.

De Consumentenbond test verschillende soorten fotocamera's op onder meer fotokwaliteit, bediening en snelheid. Er zijn in totaal 138 camera's getest die in de winkels verkrijgbaar zijn.

Bij de vijftien geteste camera's in de categorie geavanceerde compactcamera's komen een model van Panasonic én een model van Canon als Beste uit de Test. De camera van Panasonic is vanwege de gunstige prijs tegelijk ook de Beste Koop.

Beste uit de Test en Beste Koop: Panasonic Lumix DMC-LX15

Deze compactcamera van Panasonic scoort niet alleen goed, hij is ook nog eens heel gunstig geprijsd. Zowel fotograferen als filmen doet hij erg goed. De kwaliteit, resolutie en scherpte zijn uitstekend. Handig is ook de goede beeldstabilisatie. Zo krijg je minder snel bewogen beeld, ook als je wat verder inzoomt.

Het scherm is een touchscreen dat je kunt draaien. Handig als je selfies wil maken. De bediening via het scherm werkt prettig en het scherm is goed leesbaar. De knoppen zijn zo op de camera geplaatst, dat je hem met één hand kunt bedienen.

Je kunt met de camera timelapsevideo's maken. Een timelapsevideo bestaat uit meerdere foto's die achter elkaar zijn geschoten, vaak vanuit één standpunt.

Er zitten ook enkele nadelen aan de camera. Zo heeft de Lumix DMC-LX15 geen zoeker. Dit kan onhandig zijn als je wil fotograferen bij fel licht. Ook heeft hij geen microfoonaansluiting, wat een nadeel kan zijn als je met de camera wil vloggen.

Beste uit de Test: Canon PowerShot G7 X Mark II

Deze Canon scoort even goed als de Panansonic, maar is iets duurder. Er zitten kleine verschillen in de scores op verschillende onderdelen. Zo scoort de Canon op fotokwaliteit iets beter, maar op videokwaliteit iets minder goed. Al met al is de kwaliteit vergelijkbaar.

Een opvallend verschil is dat je met de Canon verder kunt inzoomen. Hij heeft goede beeldstabilisatie, dus ook bij ver inzoomen heb je gelukkig weinig last van bewogen foto's.

Net als de Panasonic heeft de Canon een touchscreen dat je kunt draaien. De bediening werkt prettig en de knoppen zijn slim geplaatst. De nadelen zijn gelijk aan die van de Panasonic; de Canon heeft eveneens geen zoeker en microfoonaansluiting.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.