Apple werkt aan een dienst waarmee iPhones als pinautomaat kunnen dienen. Met de functie zouden de telefoons betalingen van creditcards en betaalpassen kunnen ontvangen, meldt Bloomberg donderdag.

Volgens het persbureau werkt Apple sinds 2020 aan de mogelijkheid. In dat jaar nam de techgigant de Canadese start-up Mobeewave over voor ongeveer 100 miljoen dollar (bijna 90 miljoen euro). Dit bedrijf ontwikkelt technologie voor smartphones om direct creditcardbetalingen te accepteren.

De nieuwe functie moet iPhones de optie geven om betalingen van pinpassen, creditcards en betaaldiensten te verwerken. De iPhone verandert daarmee als het ware in een soort pinautomaat. Gebruikers moeten met één tik op de smartphone een betaling kunnen accepteren.

De functie werkt vermoedelijk via de NFC-chips die iPhones bevatten. Daardoor is er geen extra hardware, zoals een extern apparaatje, nodig voor de betalingen. Apple gebruikt de chips ook voor zijn betaaldienst Apple Pay.

Volgens Bloomberg zal de mogelijkheid ergens in de komende maanden al worden uitgebracht. De betaalfunctie zou onderdeel zijn van iOS 15.4, een software-update voor iPhones die in het voorjaar wordt verwacht. Het is nog niet duidelijk of de functie meteen wereldwijd wordt uitgerold.