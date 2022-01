Vanaf vandaag zijn consumenten niet meer per se gebonden aan een modem van hun internetprovider, omdat de vrije modemkeuze in werking treedt. Maar dat de mogelijkheid er is, betekent niet automatisch dat veel mensen van plan zijn hun eigen modem te kiezen, blijkt uit een rondvraag van NU.nl.

Bij veel providers kon je tot vandaag niet zelf besluiten welk modem je gebruikt. Dat je dat nu wel weer zelf kunt bepalen, heeft te maken met nieuwe regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Volgens de ACM zorgt de keuzevrijheid ervoor dat concurrentie en innovatie op de markt van modems wordt gestimuleerd. Ook zou het makkelijker worden voor klanten om over te stappen naar een andere provider, omdat ze dan in veel gevallen hun eigen modem kunnen meenemen.

Providers en makers van modems verwachten niet dat veel mensen dat direct zullen doen, blijkt uit een rondvraag van NU.nl. KPN biedt al enkele jaren vrije modemkeuze, maar zegt dat de vraag vooralsnog klein is. Provider Delta ziet ook nog geen enorme animo en spreekt van "enkele mensen" die er meer over willen weten. VodafoneZiggo wil er vanwege concurrentieoverwegingen niets over zeggen. T-Mobile gaf geen reactie.

Webwinkel bol.com zegt op dit moment nog geen grote verschillen te zien in de verkoop van modems ten opzichte van vorig jaar. "Het gaat om enkele tientallen per week."

'Modem van provider voor meeste mensen prima'

Ook de meeste makers van thuismodems zien nog weinig animo. Netgear zegt dat "technisch zeer goed onderlegde consumenten het allicht zullen gaan proberen, omdat ze exact weten wat ze moeten doen". Het bedrijf verwacht niet dat veel mensen overstappen op een eigen modem. "Tenzij het alternatief net zo goed ondersteund wordt als dat van de provider. Het modem dat consumenten hebben, hangt al ergens en werkt prima."

TP-Link biedt nog geen modems voor internet via de kabel aan in Nederland. Het bedrijf zegt dat te gaan doen als er voldoende vraag blijkt te zijn, maar ziet die nog niet. AVM biedt wel eigen modems aan, de FRITZ!Box. Die wordt overigens ook door KPN aangeboden. AVM zegt dat er "zeker een grote groep op de eerste rij zit te wachten", maar "we verwachten niet dat alle huishoudens van de ene op de andere dag hun router zullen vervangen".

Hoewel consumenten zelf modems kunnen kiezen, zijn niet alle modellen geschikt voor internet bij de provider. Onder meer VodafoneZiggo, T-Mobile en KPN hebben online pagina's waarop de benodigde specificaties staan. Verschillende providers waarschuwen daarnaast dat klanten zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhouden en updaten van hun modem en dat zij daar slechts beperkt ondersteuning bij kunnen bieden.