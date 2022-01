Apple heeft een fout in de Safari-browser opgelost. Door de fout konden persoonlijke gegevens en de browsegeschiedenis van gebruikers uitlekken. De oplossing is doorgevoerd in een software-update voor iPhones en iPads.

De updates iOS 15.3 en iPadOS 15.3 zijn woensdagavond uitgebracht door Apple. Mensen met een iPhone of iPad kunnen hem gratis downloaden en installeren.

Het gaat om vrij kleine updates zonder nieuwe functies, maar ze herstellen wel de schadelijke Safari-bug die eerder deze maand aan het licht kwam. Beveiligingsexperts maakten bekend dat websites door de fout konden zien welke websites bezoekers eerder hadden bezocht.

Ook konden Google User ID's van websitebezoekers die een Google-account gebruikten worden uitgelezen. Daarmee zou een (kwaadwillende) websitebeheerder toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld een Google-gebruikersnaam of een profielfoto van de bezoeker en zo de identiteit van een persoon kunnen achterhalen. Zo kan een persoonlijk profiel worden gemaakt met websites waar de bezoeker graag komt.

Op de iPhone en iPad kon het euvel alleen worden verholpen met een software-update. Een andere browser kiezen loste het probleem niet op, doordat Apple ontwikkelaars van andere browsers dwingt om bepaalde software te gebruiken. Daardoor hadden ook andere browsers er last van.