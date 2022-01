Voor het eerst heeft een robot een kijkoperatie uitgevoerd op het zachte weefsel van een varken zonder enige hulp van een mens, schrijft The Guardian. De robotchirurg heeft "aanzienlijk betere" resultaten geboekt dan menselijke collega's die dezelfde procedure uitvoerden, zeggen Amerikaanse onderzoekers.

In vier zelfstandig uitgevoerde kijkoperaties blonk de robot uit in het verbinden van twee uiteinden van de darm - een procedure die geldt als een van de meest ingewikkelde en verfijnde ingrepen in buikchirurgie.

Volgens Science Robotics vereist de procedure een hoge mate van precisie en terugkerende bewegingen. Wetenschappers van de Johns Hopkins University, waar de operaties zijn uitgevoerd, zijn enthousiast.

De Smart Tissue Autonomous Robot (Star) is een visueel gestuurd systeem dat speciaal is ontworpen voor het hechten van zacht weefsel. In 2016 lukte het een eerder model om met menselijke begeleiding de darmen van een varken te repareren, maar er was een grote inkeping nodig om toegang te krijgen tot de darm.

Deskundigen zeggen dat het operatieveld nu beter in beeld wordt gebracht dankzij nieuwe gespecialiseerde hechtgereedschappen en beeldvormingssystemen. Daardoor is meer chirurgische precisie mogelijk,

Tot nu toe was het moeilijk voor robots om chirurgie van zachte weefsels uit te voeren, omdat deze chirurgie onvoorspelbaar kan zijn, waardoor ze zich snel moeten kunnen aanpassen om onverwachte hindernissen te kunnen nemen.

Door een nieuw besturingssysteem kan de Star het operatieplan in real time kan aanpassen, net zoals een menselijke chirurg dat zou doen. De wetenschappers zien het succes als een stap naar de dag waarop robotchirurgie volledig geautomatiseerd kan worden uitgevoerd op patiënten.