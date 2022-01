Apple heeft een contactverbod aangevraagd tegen een vrouw die Tim Cook al meer dan een jaar lastigvalt. Een rechter in Santa Clara County heeft het verzoek goedgekeurd, blijkt uit rechtbankdocumenten.

De vrouw plaatste eind 2020 berichten op Twitter waarin ze beweerde dat de Apple-directeur haar echtgenoot was. Ook zou hij de vader van haar tweeling zijn en maakte ze een Twitter-account aan waarin ze haar eigen achternaam had veranderd in Cook.

Tussen eind oktober en half november van dat jaar stuurde de vrouw ruim tweehonderd e-mails naar Cook. Volgens Apple werd de toon van die e-mails in een rap tempo bedreigender en beangstigender. Zo stuurde ze onder meer foto's van een vuurwapen dat ze had gekocht.

Tegelijkertijd registreerde ze allerlei bedrijven in New York, Californië en haar thuisstaat Virginia met vaak aanstootgevende namen. Daarbij gaf ze Cooks thuisadres of het adres van het hoofdkantoor van Apple op en vulde ze Cooks naam in als bestuurder of betrokkene bij de ondernemingen. De topman heeft geprobeerd om die ondernemingen op te laten heffen, maar dat is nog niet in alle gevallen gelukt.

In oktober vorig jaar dook de vrouw op bij het appartement van Cook in Palo Alto. Daar werd ze weggestuurd door de bewaking. In de maanden daarna bleef ze Cook mailen, onder meer met een verzoek om 500 miljoen dollar. Begin dit jaar kondigde ze op een nieuw Twitter-account aan dat Cook zichzelf van het leven zou beroven en claimde ze dat hij hiv zou hebben.