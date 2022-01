Ook de komende drie nieuwe games van het populaire schietspel Call of Duty zullen op de PlayStation te spelen zijn, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Dit was even de vraag, omdat techbedrijf Microsoft vorige week aankondigde de maker van de spellen, Activision Blizzard, over te nemen. Microsoft maakt de spelcomputer Xbox en dat maakt de PlayStation van Sony een concurrent. Op dit moment is Call of Duty op beide consoles te spelen.

Eerder zei Microsoft Gaming-directeur Phil Spencer al dat de spellen voorlopig beschikbaar zouden blijven voor de PlayStation. "Ik heb bevestigd dat wij alle bestaande afspraken zullen naleven en dat het onze wens is om Call of Duty ook op de PlayStation te houden", schreef hij op Twitter.

De Xbox-topman trad niet in detail over hoe de huidige afspraken eruitzien, voor hoelang die gelden en wat er daarna gebeurt. Volgens Bloomberg worden in ieder geval de komende drie Call of Duty-games ook voor de PlayStation uitgebracht.

Microsoft neemt Activision Blizzard over voor 68,7 miljard dollar (zo'n 60,4 miljard euro), de duurste overname in de gamesindustrie tot nu toe. De overname moet nog wel worden afgerond. Dat kan nog tot juni 2023 duren. Activision Blizzard was tot de overname van Microsoft een op zichzelf staande uitgever, die niet onder de paraplu van Microsoft of Sony opereerde.