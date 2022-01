YouTube overweegt ondersteuning voor NFT's aan te gaan bieden, schrijft CEO Susan Wojcicki in een brief. Het videoplatform speelt daarmee in op de hype rond digitale verzamelobjecten.

NFT's zijn tokens die worden gekoppeld aan een digitaal verzamelobject, zoals een plaatje of een meme. De token dient als bewijs van eigendom. Ze worden overal ter wereld opgeslagen, net zoals bitcoins.

Wojcicki schrijft dat YouTube dit jaar gaat experimenteren met nieuwe bronnen van inkomsten voor makers van content. Daaronder vallen ook opkomende technologieën, zoals NFT's. Het is nog niet duidelijk aan wat voor functies het videoplatform denkt.

YouTube is overigens niet het enige grote bedrijf is dat met NFT's bezig is. Zo wil ook Facebook-moederbedrijf Meta de handel gaan ondersteunen en biedt Twitter sinds kort NFT-profielfoto's aan.