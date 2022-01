De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) heeft Tesla verzocht om meer informatie te geven over de games die te spelen zijn via het touchscreen in de auto's van dat merk.

Het is al langer mogelijk om games op het touchscreen te spelen, maar voorheen kon dit alleen als de auto stilstond. Tegenwoordig zijn de spellen echter ook te spelen wanneer de auto rijdt, ontdekte The New York Times. De NHTSA voor verkeersveiligheid besloot daarop een formeel onderzoek te starten.

De organisatie voor verkeersveiligheid wil van Tesla weten hoe vaak de spellen zijn gebruikt tijdens het rijden, inclusief cijfers over wanneer de games werden gespeeld terwijl sensoren registreerden dat er geen bijrijder in de auto zat. Tesla moet de vragen voor 4 maart beantwoorden.

De games zijn al sinds december 2020 te spelen wanneer de auto rijdt. De NHTSA maakt zich zorgen, omdat het spelen van games voor afleiding kan zorgen tijdens het rijden. Het touchscreen zit dusdanig dicht bij het stuur dat de bestuurder er gebruik van kan maken.

Hoewel je eerst met een druk op het touchscreen moet aangeven dat je een passagier bent, kan volgens de organisatie niet gegarandeerd worden dat het niet de bestuurder is die de games speelt.