Hackers hebben beslag gelegd op de gegevens van 4.600 hulpvragers van het Nederlandse Rode Kruis. Dat gebeurde vorige week tijdens een cyberaanval op de servers van het Internationale Rode Kruis (ICRC). Het gaat in ieder geval om namen, geboortedata, het land van herkomst en namen van ouders, meldt het Rode Kruis.

De hulporganisatie heeft de de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld en zegt de getroffen hulpvragers zo snel mogelijk goed te willen informeren.

Bij een grote cyberaanval legden hackers vorige week beslag op gegevens van meer dan 515.000 "extreem kwetsbare mensen", van wie sommigen op de vlucht waren voor conflicten.

De 4.600 cliënten in Nederland maken gebruik van de dienst Restoring Family Links, waarmee het Rode Kruis familieleden met elkaar in contact probeert te brengen, die elkaar uit het oog zijn verloren door een conflict, ramp of migratie.

Omdat deze zoektochten vaak over landsgrenzen heen gaan, wordt samengewerkt met het Internationale Rode Kruis en andere Rode Kruis-verenigingen in de wereld. Door de cyberaanval was het Internationale Rode Kruis gedwongen om het systeem achter deze dienstverlening te sluiten.