Twitter heeft de bot Wordlinator offline gehaald. Het programma reageerde op berichten waarin Wordle-scores werden gedeeld en verklapte vervolgens het woord van de volgende dag.

Waarom de bot precies is verwijderd, heeft Twitter niet bekendgemaakt. The Verge meldt dat Wordlinator in elk geval een regel van Twitter overtrad. Zo mag een bot geen gebruikers benaderen die daar niet om hebben gevraagd.

Wordlinator was een geautomatiseerd account dat op zoek ging naar gedeelde resultaten van Wordle, een populair Lingo-achtig spelletje op internet waarbij spelers elke dag een woord moeten raden. Dat woord is voor iedereen hetzelfde. De score kan in gekleurde emoji's op onder meer Twitter worden gedeeld, zonder het antwoord te verklappen.

Maar Wordlinator stuurde mensen die dat deden onbeleefde berichten. "Niemand zit op jouw middelmatige taalkundige escapades te wachten", schreef de bot bijvoorbeeld in een reactie. "Om je een lesje te leren, is hier het woord van morgen."

Deze spoilers - het Wordle-antwoord van de volgende dag - leken te kloppen. Heel verrassend is dat niet, want de antwoorden staan vast in de vrij toegankelijke code van het spel. Mensen en computers die daarmee overweg kunnen, kunnen die daardoor vrij gemakkelijk achterhalen.