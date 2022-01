Twitter ontwikkelt een functie waarmee je tweets alleen met een specifieke groep volgers kunt delen. Dat blijkt uit screenshots van ontwikkelaar Alessandro Paluzzi, meldt InputMag.

Volgens de website noemde het sociale medium de nieuwe functie in eerste instantie Trusted Friends, maar is de naam inmiddels veranderd in Flock. Mogelijk wordt de naam later opnieuw gewijzigd.

Flock stelt gebruikers in staat om hun volgers aan een lijst toe te voegen. Later kunnen zij dan tweets naar alleen deze groep sturen. Op dit moment zou Twitter rekening houden met lijsten van maximaal 150 gebruikers.

Volgens Paluzzi wordt momenteel nog aan de functie gewerkt. Of die functie definitief wordt ingevoerd en wanneer die dan beschikbaar komt, is nog niet bekend. Twitter heeft nog geen details bekendgemaakt.