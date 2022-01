Op LinkedIn veranderen veel vrouwen hun voornaam de komende week in Peter. Dat doen ze om aandacht te vragen voor meer diversiteit in de bedrijfstop. Volgens belangenorganisatie WOMEN Inc. zijn er in Nederland nog steeds meer beursgenoteerde bedrijven met een directeur die Peter heet dan CEO's die vrouw zijn.

WOMEN Inc. onderzocht naar aanleiding van een ouder onderzoek van het AD hoeveel beursgenoteerde bedrijven er zijn, hoeveel directeuren er Peter heten en hoeveel vrouwen bij die bedrijven aan de top staan. Bij de 93 beursgenoteerde bedrijven in Nederland zijn er vijf CEO's die Peter heten en staan er in totaal vier vrouwen aan de leiding.

Op de website van de organisatie worden vrouwen (maar ook mannen) opgeroepen hun naam te veranderen in Peter. Specifiek op LinkedIn, omdat het platform is gericht op de carrières van de gebruikers.

"Deze campagne gaat specifiek om de werkvloer, maar het probleem is veel breder", zegt woordvoerder Cécile Wansink tegen NU.nl. "Diversiteit in brede zin is voor de hele samenleving goed. Peter staat symbool voor de standaard die er nu op de werkvloer is, maar die moet veel diverser. Waar we naartoe willen is dat er zoveel mogelijk groepen uit de samenleving vertegenwoordigd zijn als er belangrijke beslissingen worden gemaakt."

Met de actie hoopt WOMEN Inc. samen met bedrijven BrandedU en The Family dat er meer bewustwording komt. "Uiteindelijk willen we dat er bij werkgevers en de overheid een belletje gaat rinkelen", zegt Wansink. "Zodat ze denken: hier moeten we werk van maken." Overigens mogen ook mannen meedoen aan de actie, om te laten zien dat ook zij staan voor meer diversiteit aan de top, benadrukt de woordvoerder.