De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), die .nl-domeinen registreert, heeft ongeveer 30.000 domeinhouders gewaarschuwd voor phishing, meldt de stichting in een rapport.

De waarschuwingen zijn tussen het vierde kwartaal van 2020 en het derde kwartaal van 2021 uitgedeeld. In de meeste gevallen, ongeveer 27.000, werd gewaarschuwd dat het domein voor phishing werd gebruikt.

De domeinnamen ontvangen een waarschuwing via het zogenoemde Abuse204.nl-programma, dat vorig jaar is opgezet. Met het programma wil de stichting de schade die phishing en kwaadaardige software aanricht, beperken.

Via Abuse204.nl brengt SIDN onder meer domeinhouders en hostingbedrijven de hoogte van de inzet van phishing of malware via het betreffende domein. De stichting verzoekt aan de ontvanger om te kijken of het domein schadelijke software bevat. Doet de ontvanger dat niet binnen 114 uur, dan kan SIDN de domeinnaam offline halen. Dit is tot nu toe bij 750 domeinnamen gebeurd.

Verder heeft de stichting 3.000 waarschuwingen uitgegeven over webshells. Dat plaatsen hackers op webservers, zodat die de servers op afstand kunnen aanvallen. Ook zijn 300 domeinhouders gewaarschuwd voor software die creditcardgegevens van klanten onderschept.