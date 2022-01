WhatsApp werkt aan de optie om je WhatsApp-pincode en e-mailadres te wijzigen via de desktopversie van de chatdienst, meldt WABetaInfo zaterdag. Ook wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om tweestapsverificatie bij de mobiele versie van de app in en uit te schakelen via de pc.

De opties staan al in de accountinstellingen van de smartphone- en tabletversie. Het wijzigen van de pincode via de pc-versie kan handig zijn als je je telefoon verliest en je de pincode van je WhatsApp-account niet meer weet. De pincode kun je al opnieuw instellen met een link die je via een e-mail ontvangt.

Als de functie in de desktopversie beschikbaar is, dan kun je via de instellingen voor tweestapsverificatie je pincode veranderen, je e-mailadres wijzigen of tweestapsverificatie in- of uitschakelen. Dit kan handig zijn als je tijdelijk geen toegang hebt tot je mailaccount die bij WhatsApp geregistreerd staat en daardoor je pincode niet kunt wijzigen via een toegestuurde link.

Wanneer de nieuwe opties precies beschikbaar zijn, is nog niet bekend.