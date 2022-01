De Britse National Crime Agency (NCA) start een campagne om kinderen te wijzen op de gevolgen van ddos-aanvallen. Steeds vaker worden scholen door leerlingen via de computer aangevallen, schrijft Techradar.

Sinds de coronapandemie ziet de organisatie een verdubbeling van het aantal cyberaanvallen dat gericht is op netwerken en websites van scholen. Kinderen vanaf negen jaar maken zich al schuldig aan het uitvoeren van ddos-aanvallen op hun schoolnetwerken, websites en andere diensten, aldus het NCA.

Bij een ddos-aanval wordt vanaf een groot aantal verschillende computers een website of internetadres opgevraagd waardoor die site of server overbelast raakt en niet meer bereikbaar is.

De voorlichtingscampagne gaat nu van start op ongeveer tweeduizend basis- en middelbare scholen en wordt mogelijk later nog verder uitgebreid.

Onderdeel van de campagne is ook het opsporen van leerlingen die op schoolcomputers zoekdrachten uitvoeren die te maken hebben met cybercriminaliteit. Zij krijgen een waarschuwing te zien tegen criminele activiteiten en worden doorverwezen naar de Cyber Choices-website waarop een reeks educatieve materialen staan.

Door jongeren meer bewust te maken van de wetgeving over computercriminaliteit, hoopt het NCA leerlingen te kunnen weerhouden van het uitvoeren van criminele activiteiten op internet.