De nieuwe Twitter-directeur Parag Agrawal heeft de hoogste managers op het gebied van informatiebeveiliging binnen het bedrijf weggestuurd. Volgens The New York Times is Peiter Zatko, hoofd beveiliging bij Twitter, ontslagen. Ook zal Rinki Sethi, de huidige chief information security officer (CISO) van Twitter, het bedrijf binnenkort verlaten.

Agrawal is de opvolger van de voormalige directeur en medeoprichter Jack Dorsey, die eind november plotseling zijn vertrek aankondigde. Agrawal liet toen al doorschemeren dat hij plannen had om het management van Twitter te reorganiseren.

In een memo aan het personeel schrijft Agrawal dat de veranderingen volgen op "een beoordeling van de wijze waarop de organisatie wordt geleid en de impact van werkzaamheden met topprioriteit". Vanwege de aard van deze situatie" kon Agrawal niet meer informatie delen met de werknemers.