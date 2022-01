De Russische inlichtingendienst FSB en de politie hebben vier vermeende leden van de hackersgroep Infraud Organization aangehouden, meldt het Russische persbureau TASS zaterdag.

Andrey Novak, de vermoedelijke oprichter van de hackersgroep, wordt in de Verenigde Staten gezocht vanwege cybercriminaliteit. Hij zit nu in ieder geval twee maanden vast. Drie andere vermeende leden van de groep zijn onder huisarrest geplaatst.

Volgens bronnen is Rusland niet van plan om Novak aan de VS uit te leveren, omdat het land uitlevering van Russische staatsburgers aan andere staten verbiedt.

Eerder deze maand arresteerde Rusland in opdracht van de VS al zeker zeventien verdachte hackers die deel zouden uitmaken van de hackersgroep REvil. Bij huiszoekingen werden toen grote geldbedragen, computerapparatuur en twintig luxe auto's in beslag genomen.