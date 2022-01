Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft vorig jaar 52 netwerken verwijderd omdat die zich bezighielden met gecoördineerde pogingen tot manipulatie van het publieke debat of misleiding met behulp van nepaccounts. Dat staat in het Coordinated Inauthentic Behavior Report van Meta.

De nepaccounts kwamen uit 34 landen in onder meer Latijns-Amerika, het Aziatisch-Pacifisch gebied, Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Meta scant platforms als Facebook en Instagram op zogenoemd niet-authentiek gedrag van binnenlandse of buitenlandse individuen of groepen. Als blijkt dat er nepnieuws wordt verspreid of als mensen anderen misleiden over wie zij zijn en wat zij doen, dan worden de accounts verwijderd.

Alleen al in de maand december 2021 heeft Meta drie netwerken verwijderd wegens misleidende campagnes. Deze netwerken kwamen uit Iran, Mexico en Turkije.

Zo werden 8 Facebook- en 126 Instagram-accounts uit Iran die zich op Schotland en het Verenigd Koninkrijk richtten verwijderd. Dit netwerk plaatste foto's en Engelstalige memes over actuele thema's, zoals de Schotse onafhankelijkheid, of met kritiek op de Britse regering.

Verder werden 12 Facebook-accounts, 172 Facebook-pagina's en 11 Instagram-accounts uit voornamelijk Mexico verwijderd. Deze accounts waren vooral gericht tegen mensen in Honduras, Ecuador, El Salvador, de Dominicaanse Republiek en Mexico. Dit netwerk plaatste berichten in het Spaans over nieuws en actuele gebeurtenissen in Latijns-Amerika. Ook werden politieke kandidaten geprezen en politieke tegenstanders bekritiseerd.

Het Turkse netwerk dat door Meta is opgeheven, omvatte 41 Facebook-accounts, 133 Facebook-pagina's, 3 Facebook-groepen en 14 Instagram-accounts. De vooral Arabische berichten van dit netwerk richtten zich vooral tegen Libië.