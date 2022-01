Google gaat in hoger beroep tegen een boete van 2,4 miljard euro die de Europese Commissie in 2017 aan het bedrijf oplegde. Dat deed de toezichthouder omdat Google zijn eigen prijsvergelijker Google Shopping voortrok in zijn zoekresultaten.

Vorig jaar werd een eerste beroep van het Amerikaanse bedrijf bij een lagere Europese rechter afgewezen. Het Gerecht van de Europese Unie noemde de overtreding van het bedrijf "bijzonder ernstig" en "moedwillig".

Het gunstig uitlichten van Google Shopping en het naar beneden duwen van alternatieve diensten in de zoekresultaten hinderen de vrije concurrentie, constateerde de rechtbank. Het voortrekken van Google Shopping zou het einde van sommige concurrenten kunnen betekenen en zou mogelijk leiden tot minder innovatie en minder keuze voor consumenten. Veel prijsvergelijkers zijn zeer afhankelijk van Googles zoekmachine om bezoekers te trekken.

Google hield tot nu toe steeds vol dat de zoekresultaten voor online winkelen alleen maar werden aangepast om gebruikers beter te helpen, maar daar ging het Gerecht niet in mee. Ook als een andere dienst relevanter was dan Google Shopping, kreeg Googles eigen dienst toch voorrang.

Direct na de uitspraak van het Gerecht gaf Google aan een beroep te overwegen, maar eerst het vonnis goed te bestuderen. Het bedrijf benadrukt dat het al veranderingen heeft doorgevoerd om aan de eisen van de Europese Commissie te voldoen.