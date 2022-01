De politie heeft vorig jaar vijf verdachten aangehouden in een grote cybercrimezaak waarin minimaal 95 mensen zijn gedupeerd. Zij verloren samen meer dan 800.000 euro, nadat criminelen zich via de telefoon hadden voorgedaan als bankmedewerkers en ze geld hadden afgetroggeld.

De zaak kwam in januari 2021 aan het rollen na twee aangiftes in Tilburg, schrijft de politie vrijdag op haar website. Daarna kwamen verschillende verdachten in beeld die mensen geld afhandig hadden gemaakt en werd duidelijk dat de verdachten meer slachtoffers hadden gemaakt door heel Nederland. Na uitgebreid onderzoek zijn er 95 aangiftes gedaan en is een schadebedrag van 800.000 euro vastgesteld.

Criminelen doen zich bij bankhelpdeskfraude voor als een bankmedewerker. Vaak hebben ze veel informatie over hun slachtoffers om vertrouwen te wekken. Vervolgens proberen de criminelen de bankklanten bijvoorbeeld inloggegevens te ontfutselen om ze geld afhandig te maken.

De vijf verdachten komen uit Arnhem, waar ze allemaal zijn aangehouden. Het gaat om mannen in de leeftijden van 18 tot en met 27 jaar. De oudste wordt als hoofdverdachte gezien, hij zou de overige verdachten hebben aangestuurd.

Tijdens doorzoekingen heeft de politie onder meer beslag gelegd op contant geld, cryptovaluta's en het huis van de 27-jarige man. De hoofdverdachte zit nog vast, de rest is in vrijheid gesteld. Deze verdachten worden nog een keer verhoord, daarna zal het Openbaar Ministerie zich over de straf buigen.