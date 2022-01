De datingapp Tinder vraagt lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren meer geld voor zijn premiumfuncties. Ook mensen boven de dertig jaar betalen meer voor Tinder Plus, schrijft de Britse marktwaakhond Which?.

De toezichthouder trekt die conclusie na eigen onderzoek, waarbij 199 Britten werd gevraagd om profielen te maken en op te schrijven welk bedrag zij moesten betalen voor premiumfuncties. Met die functies kunnen ze bijvoorbeeld meer likes uitdelen.

Uit het onderzoek blijkt dat homoseksuele en lesbische jongeren gemiddeld 60 pond (72 euro) betalen voor een jaarabonnement op Tinder Plus. Dat is 37 procent meer dan heteroseksuele gebruikers, die zo'n 44 pond (53 euro) betalen. Biseksuele gebruikers betalen gemiddeld 46 pond (55 euro).

De inventarisatie van Which? laat verder zien dat jongeren over het algemeen minder betalen voor een abonnement. Mensen in de leeftijd van 30 tot en met 49 jaar betalen 48 procent meer voor Tinder Plus - gemiddeld 24 pond meer - dan mensen in de leeftijdscategorie 18 tot en met 29 jaar. Mensen van 50 jaar of ouder betalen gemiddeld 46 procent meer dan de jongeren.

Tinder maakt volgens de marktwaakhond niet duidelijk hoe de gepersonaliseerde prijzen precies werken. Which? heeft zijn bevindingen gedeeld met verschillende autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk, met het verzoek verder onderzoek te doen om te bepalen of Tinder hiermee de wet overtreedt.

De datingapp noemt het in een reactie "volstrekt onjuist dat onze prijsstructuur op enige wijze discrimineert op grond van seksuele geaardheid". "Elke berichtgeving dat wij dit doen is absoluut onjuist en buitensporig. De mystery shopping-activiteit van minder dan 200 mensen door Which? is zeer gebrekkig en er kan niet op de conclusies worden vertrouwd." Wel vraagt het bedrijf in sommige landen meer geld aan oudere gebruikers, maar Tinder noemt dat zelf "korting voor jongeren".