Criminelen hebben maandag voor ruim 30 miljoen dollar (zo'n 26,4 miljoen euro) aan bitcoin en ethereum buitgemaakt bij een cyberaanval op handelsplatform Crypto.com. Dat schrijft het bedrijf donderdag op zijn website.

Het handelsplatform werd na de hack bekritiseerd omdat het in eerste instantie vaag bleef over wat er was gebeurd. Inmiddels is bekend dat accounts van 483 gebruikers door de aanval zijn getroffen. Volgens het bedrijf zijn hun verliezen volledig vergoed.

Hoe de criminelen het geld precies hebben gestolen, is nog onduidelijk. "Op maandag 17 januari herkenden computersystemen van Crypto.com onbevoegde activiteiten op een klein aantal gebruikersaccounts", schrijft het bedrijf. "Daarbij werden transacties goedgekeurd zonder dat de tweestapsverificatie werd ingevoerd."

Het bedrijf zegt direct meerdere teams te hebben ingeschakeld om de situatie te bekijken. Ook werd het voor gebruikers tijdelijk onmogelijk gemaakt om geld op te nemen. "De accounts waarvan is vastgesteld dat ze zijn getroffen, zijn volledig hersteld."

Het systeem dat voor tweestapsverificatie werd gebruikt, is na de aanval op de schop gegaan. Mensen die willen inloggen, moeten daarom overstappen op een nieuw systeem.

Wie achter de aanval zit, is niet duidelijk. Ook is onbekend of er Nederlandse accounts zijn getroffen.